Diawara dimenticato da Fonseca: futuro giallorosso in bilico

Gazzetta.it (A.Pugliese) – L’uscita di Daniele Piraino, agente di Diawara, non è passata inosservata dalle parti di Trigoria. 4 anni fa successe la stessa cosa quando il centrocampista militava nel Bologna e stava per finire al Valencia, e alla fine andò al Napoli. Il caso della sconfitta a tavolino contro il Verona è uno degli ultimi motivi che hanno tolto il sorriso al giocatore negli ultimi giorni. In quel pasticcio Diawara non ha certo colpe, ma ha contribuito a tenerlo in prima pagina, certo non proprio per la qualità delle sue prestazioni. Proprio queste sono finite al di sotto dei suoi standard così il guineano è finito dietro alla lavagna, cioè in panchina. Al suo posto, contro la Juventus, ha giocato Pellegrini e Diawara, considerata l’insostituibilità di Veretout, ha paura di perdere il posto. Si pensa che con l’arrivo di Pedro, la conferma di Mkhitaryan e la svolta definitiva verso il 3-4-2-1, Fonseca abbia deciso di non perdere l’apporto di nessuno dei suoi tre moschettieri (Pellegrini, Pedro e Micki, appunto). Piraino si riferiva indirettamente a questo quando chiedeva “chiarezza“. In questi giorni di mercato potrebbero esserci delle novità e a Trigoria aspettano eventuali offerte.