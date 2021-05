Diawara costretto a fermarsi per un problema al pube: in conferenza al suo posto Ibanez

Nuovo problema per Fonseca. Amadou Diawara è stato costretto a fermarsi per un riacutizzarsi del problema al pube, che lo terrà out anche domani. Era prevista la sua presenza nella conferenza stampa della vigilia al match contro il Manchester United, e invece non ci sarà. Al suo posto, accanto a Paulo Fonseca, Roger Ibanez. Lo riporta Jacopo Aliprandi.

🚨 Trigoria, #Diawara è stato costretto a fermarsi nuovamente per il riacutizzarsi del problema al pube. Oggi non parlerà in conferenza, al suo posto Ibanez. Domani in campo #Villar con Cristante. #ASRoma #RomaManchester — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) May 5, 2021