Come nella gara d’andata, anche per quella ritorno Amadou Diawara ha trovato la maglia da titolare. E come nella sfida in terra portoghese anche quest’oggi il centrocampista guineano non ha sfigurato. Diverse infatti sono state le scelte azzeccate, magari non ricercate e semplici ma di sicura efficacia. Un contributo importante per il passaggio agli ottavi di finale di Europa League, così celebrato con un post su Instagram. “Congratulazioni a tutta la squadra”, le parole del centrocampista.