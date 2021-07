Diawara compie 24 anni: gli auguri della Roma – VIDEO

L’ultima stagione per Amadou Diawara è stata tra alti e bassi. Il suo inizio, con la vicenda di Verona, non è stato esaltante visto che Fonseca lo considerava anche poco. Durante l’anno, poi, il centrocampista è riuscito a guadagnarsi il suo spazio diventando pian piano un punto di riferimento grazie anche alla buona forma che lo ha supportato. Il guineano oggi compie 24 anni e la Roma, tramite il proprio profilo Twitter, gli ha fatto gli auguri con un bel video in cui è presente anche il gol allo scadere contro la Fiorentina che ha regalato tre punti ai giallorossi.