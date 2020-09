Il Messaggero (A.Avantaggiato) – Di Bello è stato chiamato a dirigete il big match di giornata per la Serie A. Dopo i dubbi suscitati lo scorso weekend per il mano di Bonucci, questa volta non ci saranno polemiche. I rigori concessi ieri sera sono chiari. Sia il braccio di Rabiot che quello di Pellegirni, in entrambi i fallil, è staccato dal corpo. Corretto anche il rosso per il francese.