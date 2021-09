Il Messaggero – Sono stati esauriti in circa 24 ore i biglietti a disposizione dei tifosi della Roma per il derby. La Curva Sud e i Distinti saranno dunque pieni al 50% come previsto dalle normativa anti-Covid.

Leggi anche: Stadi aperti: luci e ombre. Cori razzisti e ululati hanno già macchiato il campionato

Si tratta di circa 6.500 biglietti. Nel complesso sono stati venduti circa 25mila tagliandi e con ogni probabilità si raggiungerà la quota massima consentita pari a 32mila tifosi.