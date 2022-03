Un vero e proprio derby di mercato tra Roma e Lazio potrebbe profilarsi questa estate. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, le due squadre sarebbero interessate a Filip Kostic, esterno serbo dell’Eintracht Francoforte. Il giocatore classe ’92 non rinnoverà il contratto con la squadra tedesca ed è quindi scontata una sua partenza in nel prossimo mercato. Kostic era stato seguito da tempo la scorsa estate, poi sfumò 24 ore dalla fine del mercato per l’ostruzionismo dell’Eintracht.