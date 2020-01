Demiral e Ronaldo, uno-due spietato: la Juventus va in fuga. Roma, che errori

Cominciamo dal minuto 32 perché gli uomini contano di più delle partite. Zaniolo tagli il campo con uno splendido strappo di 40 metri. Poi il ragazzo si accascia e scoppia a piangere come un bambino, come Ronaldo su quelle stesse zolle, stessa porta, 10 anni fa. Il calcio è questo impasto di bellezza e crudeltà: frattura del crociato, oggi sarà operato. Poi la Juventus ha vinto la partita, laureandosi campione d’inverno. Lanciati dagli errori della Roma, i bianconeri si sono ritrovati la partita in mano ma se la sono complicata a poco a poco. Hanno concesso il possesso ai padroni di casa e hanno dimostrato che nonostante tutto i problemi non mancano. L’assalto della Roma nel finale infatti ha fatto stare in apprensione e non poco Sarri con Kolarov e Pellegrini che hanno sprecato i palloni del 2-2. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.