Delirio giallorosso, la spinta dei tifosi

Il Tempo (F.Schito) – Il popolo giallorosso lancia la carica. Sono stati tremila i sostenitori romanisti che si sono dati appuntamento all’esterno del centro Fulvio Bernardini di Trigoria per abbracciare virtualmente la squadra in vista dell’andata della semifinale di Europa League contro il Manchester. In una situazione normale sarebbero stati migliaia i tifosi presenti a Manchester per riempire l’Old Trafford dei colori sociali. L’Olimpico, nella gara di ritorno, si sarebbe vestito a festa. Una componente, quella del tifo, che negli ultimi 14 mesi è stata completamente tagliata fuori, lasciata solo alle tastiere sui social network.

Leggi anche: Trigoria, il saluto dei tifosi della Roma alla squadra: “Anche se non sentirete la nostra voce, guardate la lupa che avete sul petto, Roma è con voi!” – FOTO e VIDEO

Ma in casa Roma non poteva mancare l’ennesima dimostrazione d’affetto di una tifoseria così unica nel suo genere. Perché come è stato scritto su uno striscione, «Anche se non sentirete la nostra voce, guardate la lupa che avete sul petto, Roma è con voi! Curva Sud». Fumogeni, cori, bandiere al vento, urla e applausi. Dopo l’allenamento anche alcuni rappresentati della squadra – capitan Pellegrini, insieme a Veretout, Mancini, Cristante, El Shaarawy e Spinazzola – si sono affacciati da una terrazza, hanno salutato e applaudito i tifosi. Insomma i tifosi non stanno più nella pelle.