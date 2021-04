Alessandro Deiola, centrocampista del Cagliari, è stato intervistato durante il pre partita di Cagliari-Roma. Queste le sue parole:

DEIOLA A SKY SPORT

La giornata è cominciata bene. Come avete vissuto la sconfitta del Benevento?

Sicuramente è un’occasione importante per noi. Però come le altre partite pensiamo a noi stessi, non guardiamo gli altri. Dobbiamo pensare solo a quello che facciamo noi.