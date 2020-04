Decreto liquidità: prestiti anche per le squadre di calcio

La Gazzetta dello Sport (V.Piccioni) – Il decreto liquidità approvato lunedì sera prevede prestiti per tutte le aziende del paese. Calcio compreso. Il finanziamento dovrebbe essere ad un tasso molto vicino allo zero. Per il calcio di vertice quante risorse possono essere disponibili? Si sa che i finanziamenti dovrebbero servire per i costi del personale, gli investimenti e l’innovazione tecnologica. Ma bisognerà studiare il testo per farsi un’idea. Il prestito non potrà superare il 25% del fatturato dell’anno precedente che è comunque già una percentuale considerevole.