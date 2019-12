Debra, la First Lady archeologa che cerca reperti a Monte Verde

Il suo nome è Debra, Debra Friedkin. Non è un agente segreto ma soltanto la moglie del prossimo presidente della Roma. La prossima First Lady giallorossa è una donna piena di interessi che svariano dall’archeologia alle questioni filantropiche. Ha anche un sito archeologico in Texas, il “Debra L. Friedkin Sites”, dove è stata rinvenuta l’arma più antica d’America, risalente a 16mila anni fa. La signora Friedkin è anche legata alle questioni ambientali, lo testimonia in questo senso il Miwba Lodge, resort di lusso composto da 2 milioni di ettari dove si difende la biodiversità. Lo riporta Il Messaggero.