De Rossi, scacco in 2 mesi

Corriere dello Sport (R. Maida) – Due mesi di De Rossi sono stati un salto nel buio verso la speranza. Ma a distanza di sessanta giorni esatti dall’insediamento (16 gennaio-16 marzo) la Roma si gode la piacevole scoperta. E se il rinnovo del contratto in scadenza non è un tema di dibattito in questi giorni, sembra difficile immaginare che il rapporto possa concludersi a giugno.

In dodici partite la squadra ha raddrizzato la rotta in campionato con un passo quasi da scudetto (2,37 punti di media): se il ranking italiano aiutasse la rincorsa, la Roma sarebbe già in zona Champions League. Ma sarebbe sbagliato, più che ingeneroso, definirlo “solo” fortunato. De Rossi è stato bravissimo a gestire l’emergenza con il buon senso, il carisma e la competenza. Ha commesso anche qualche errore di inesperienza e di sperimentazione ma ha avuto la prontezza di correggersi, senza che la squadra pagasse un prezzo troppo alto.