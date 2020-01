De Rossi è tornato nella capitale. Per il momento è solo “atterrato”, ci sarà tempo per altro ma ovviamente il sogno di Daniele è diventare in futuro l’allenatore della Roma. L’ex capitano giallorosso è sbarcato ieri a Fiumicino e lo attende qualche giorno di relax insieme alla compagna e alla famiglia, poi inizierà il percorso per diventare tecnico. Lo riporta Il Corriere dello Sport.