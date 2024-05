Tuttosport (D. Marchetti) – Dimenticare l’Europa League per le prossime 48 ore per concentrarsi solo sulla sfida Champions di domani contro la Juventus. E’ l’obiettivo di Daniele De Rossi. Che ieri, parlando alla squadra, ha chiesto ai suoi calciatori un ultimo sforzo alla vigilia di una settimana decisiva. Che stabilirà se la Roma avrà raggiunto o meno gli obiettivi stagionali.

Il ko di giovedì, però, va messo da parte e della gara di coppa, DDR, prova a prendersi quel poco di buono che c’è, come l’assenza di infortuni in una squadra comunque stanca per via dei tanti impegni ravvicinati. Per questo contro la Juve ci sarà l’intera rosa a disposizione e il turnover, fatto salvo in alcuni ruoli, non sembra un’opzione.

Il messaggio che De Rossi vuole mandare alla squadra è quello di non mollare il campionato per concentrarsi su una rimonta difficile in Germania contro il Bayer Leverkusen. Vincere contro la Juventus, dunque, sarebbe un altro passo fondamentale per consolidare il quinto posto e per questo non è possibile fare calcoli di formazione se non su giocatori la cui storia clinica parla per loro.

Ad esempio Smalling e Spinazzola dovrebbero cominciare dalla panchina lasciano spazio a N’Dicka e Angelino, mentre Pellegrini e Dybala stringeranno i denti. Non ancora al meglio, invece, Lukaku, ma ci sarà anche lui contro la Juventus. Ciò nonostante De Rossi punterà ancora su di lui e sul blocco di titolari chiedendo il famoso “centimetro” di Al Pacino in “Ogni maledetta domenica”.

Quattro, infatti, sono le gare di campionato rimaste per centrare la Champions, un

palcoscenico dal quale la Roma manca da troppo tempo e che inevitabilmente passerà anche dalla gara di domani sera.