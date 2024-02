Il Tempo (L. Pes) – Cambia l’atteggiamento, non gli uomini. Daniele De Rossi prepara la sfida all’Inter di domani (fischio d’inizio ore 18, diretta Dazn), il primo big match da tecnico giallorosso. Due giorni di lavoro a Trigoria dopo la convincente vittoria contro il Cagliari senza particolari prove tattiche, oggi sarà la giornata decisiva.

Alle 10:30 la conferenza stampa dell’allenatore, poi la rifinitura dove DDR farà le scelte definitive. Si va verso la conferma dello stesso undici visto lunedì all’Olimpico.

L’ex capitano vuole dare seguito alle scelte che fino a questo importante appuntamento che mette di fronte la Roma alla squadra più forte del campionato. A cambiare, probabilmente, sarà l’atteggiamento e l’approccio a un match completamente diverso rispetto ai primi duecentosettanta minuti di De Rossi allenatore.

Le alternative non mancano per mescolare le carte, visto che dalle ultime sedute non sono arrivate sorprese con Sanches che ormai stabilmente fa parte del gruppo e Spinazzola tornato disponibile. Ma la notizia più importante è il ritorno alla convocazione di Chris Smalling. L’ultima volta che il difensore inglese si era reso disponibile era il 1° settembre 2023. L’amara notte di Roma-Milan che lo vide protagonista di una gara da dimenticare come tutte le prime tre uscite di questa stagione. Il lungo calvario, fatto di dolore, tentativi a vuoto, viaggi a Londra e giornate sul lettino a Trigoria, sembra finito. Di certo non potrà dare un grosso contributo da subito, ma il suo ritorno sarà fonda-mentale (se manterrà la condizione) per il rendimento della difesa giallorossa, anche ora che il modulo è cambiato.

Oltre all’ex Manchester United anche Azmoun, tornato dal Qatar per la Coppa d’Asia, dovrebbe tornare nell’elenco dei convocati dove a breve riapparirà anche il nome di Abraham. Ciò consente a De Rossi di poter fare scelte mirate e avere possibilità di cambiare in corsa se le cose dovessero andare. Dybala e Pellegrini sono stati i trascinatori delle prime gare e da loro si aspetta tanto anche domani, Ma il centrocampo allo stesso modo avrà un ruolo cruciale, visto che di fronte c’è un terzetto di qualità e passo che spaventa non poco. Attese risposte anche da Lukaku: il belga chiamato a rispondere presente in un match in salita ma che può accendere le speranze giallorosse.