Leggo (F. Balzani) – Il piatto ora è freddo. Lukaku cerca la vendetta sull’Inter dopo gli insulti di San Siro e le tante chiacchiere sul suo addio in estate. All’andata il colpo è rimasto in canna tra l’atteggiamento rinunciatario di una Roma incerottata e la prestazione deludente di Big Rom. Domani, però, si gioca in campo amico e con un modulo che esalta l’attacco giallorosso.

Lo sa Lukaku che in questo 2024 ha segnato in campionato solo contro il Verona abbassando la sua media. L’occasione giusta è arrivata. E Romelu ha mandato un segnale sui social: “Il rispetto non si aspetta ma si dà perché è reale. Essere trascurati è la norma, aspettatelo“. Prendendo in prestito una citazione del rapper americano DMX. Il belga va alla ricerca di un doppio riscatto quindi ma anche di un modo per fermare l’Inter che sembra inarrestabile e aiutare la Roma nella corsa Champions. Obiettivo che rialzerebbe le possibilità di vedere Lukaku nella capitale anche la prossima stagione. Allo stato attuale, infatti, le possibilità sono poche. Il Chelsea chiede 42 milioni e lo stipendio del belga è troppo alto per il nuovo progetto dei Friedkin. Inoltre c’è l’Arabia pronta a ricoprirlo d’oro. Discorsi che verranno ripresi tra 3 mesi, quando il destino della Roma sarà più chiaro. Intanto in vista del doppio impegno con Inter e Feyenoord,