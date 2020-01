De Rossi in Sud. Non è un trucco

A metà tra scherzi a parte e i memorabili travestimenti del Bruce Willis di “The Jackal”: nel corso del derby, domenica scorsa, Daniele De Rossi era impensabilmente nel cuore della Curva Sud, truccato, imparruccato e inosservato. L’unico modo, per lui, di stare vicino alla Roma da tifoso “normale”, nella partita che in campo gli procurava tempeste emotive non sempre gestibili: “Ecco cosa succede quando tuo marito decide di infiltrarsi in curva sud per esaudire il suo sogno e vedere il derby”, ha scritto su Instagram Sarah Felberbaum, che ha documentato in un video l’intero processo di trasformazione a cura di una truccatrice professionista. Lo riporta il Corriere dello Sport.