Il Messaggero (G. Lengua) – Mai come ieri sera Daniele De Rossi ha dato l’impressione di essere amareggiato. Aver chiuso la stagione con una sconfitta contro l’Empoli e aver contribuito a mandare in Serie B il Frosinone di Eusebio Di Francesco, lo ha deluso. È come se la sua squadra lo avesse tradito, non rispettando il patto di affrontare il match con i toscani con la necessità assoluta di farei tre punti: “Ci sono troppe cose da migliorare. Non possiamo perdere con l’Empoli se vogliamo diventare grandi“.

La Roma, che il prossimo giocherà l’Europa League, cambierà pelle rispetto a quella che è oggi. A nove giocatori scadrà il contratto e il nuovo ds Florent Ghisolfi è già attivo per costruire una nuova rosa: “Abbiamo parlato e passato un pomeriggio insieme e ci siamo confrontati sui nomi. C’è stata sintonia, ci sarà tempo per parlarne e vedere le disponibilità. Vogliamo tornare ad aver è una squadra forte come quando giocavo io“. Daniele ha preferito non entrare nei dettagli della rivoluzione che sarà, ma è evidente che la rosa dovrà subire dei profondi cambiamenti.