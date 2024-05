L’allenatore della Roma, Daniele De Rossi, ha parlato prima del match valido per il ritorno delle semifinali di Europa League, contro il Bayer Leverkusen. Queste le sue dichiarazioni:

DE ROSSI A SKY SPORT

Qual è l’obiettivo di tutti questi cambiamenti?

Innanzitutto mettere ciccia in area. Sulla fascia sinistra abbiamo tanti giocatori, ma Spinazzola e Angelino si trovano bene. Hanno caratteristiche diverse, ma possono essere molto utili per noi.

Come va gestito Dybala?

Fosse stato un’altra partita sarebbe rimasto a casa. Non ha niente di preoccupante però quello che sente il giocatore è più importante di quello che dice la macchina. Nel riscaldamento proverà per vedere se potrà giocare alla fine se ce ne sarà bisogno.