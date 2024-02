Conferenza De Rossi: “Baldanzi e Angeliño hanno qualità nelle giocate. Li vedo svegli” – VIDEO

Ti è capitato di vedere le partite e farti delle domande sul centrocampo. Domani dovrai fare delle scelte, come ti sei orientato in questo senso?

“Sanches chiaramente non partirà titolare. È un vantaggio avere giocatori bravi, l’Inter tiene fuori Aslani e Frattesi, è importante anche per me avere tante opzioni. Non è divertente lasciar fuori qualcuno, ci baseremo sulle caratteristiche a seconda della partita. Speriamo di scegliere bene la caratteristica alla quale poter rinunciare”.

La posizione di Dybala in campo, questa tendenza che ha di abbassarsi è una cosa che state cercando di affrontare?

“Ci sono giocatori che hanno talento e lettura della giocata, in quel secondo, se a Dybala impedisci di abbassarsi è sbagliato, magari più riesce a fare la giocata. L’occupazione dello spazio in campo è importante per me, certo il nostro obiettivo è arrivare in area di rigore e dobbiamo trovarlo pronto. Di base fa quello che gli pare, ed è giusto così. La soluzione la trovano loro e gli altri devono essere a disposizione. Nessuno ha mai detto a Totti cosa doveva fare, sapevamo solo di andare davanti alla porta e spingere la palla in rete. Paulo è così e dobbiamo sfruttarlo”.