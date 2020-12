De Rossi ammesso al corso d’allenatore Uefa A

Importante passo per la carriera da allenatore di Daniele De Rossi. L’ex capitano della Roma, come rende noto la Figc, è infatti nella lista degli allievi ammessi al corso per l’abilitazione ad “Allenatore Uefa A”, che avrà luogo presso il Centro Tecnico Federale Luigi Ridolfi. Insieme a lui ci sono anche tre ex compagni in giallorosso: David Pizarro, Federico Balzaretti e Gianluca Curci. Gli altri nomi sono: Ignazio Abate, Andrea Costa, Alessandro Del Piero, Daniele Gastaldello, Massimo Maccarone, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini e Christian Vieri