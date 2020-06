De Rossi, progetto Primavera con il padre

Leggo (F. Balzani) – Alberto De Rossi è vicino al rinnovo, ma potrebbe non essere solo alla guida della Primavera romanista. A fargli compagnia dal prossimo anno c’è la seria possibilità di avere suo figlio Daniele, che appena un anno fa fu costretto a fare le valigie verso il Boca per il mancato rinnovo da parte del club. L’avventura è durata poco visto che a gennaio De Rossi ha appeso gli scarpini al chiodo per intraprendere la carriera da allenatore. Dopo aver rifiutato l’offerta dell’Ascoli, sta pensando di iniziare il suo percorso a Roma e lo farebbe inizialmente nelle giovanili, anche se il suo obiettivo è fare il salto tra i professionisti entro un paio d’anni.