Daniele De Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club per presentare la sfida di stasera contro il Feyenoord. Il fischio d’inizio per la gara valida per i sedicesimi di ritorno di Europa League è fissato alle 21. Ad attendere gli olandesi ci sarà un’Olimpico da record con oltre 67mila tifosi giallorossi. Queste le parole di DDR:

“Partita delicata, perché una delle due andrà fuori e dobbiamo prepararla con le giuste attenzioni, ma senza paura, come sempre”.

Si lavora sulla testa?

“I ragazzi sono esperti, hanno fatto grandi percorsi in Europa di recente e non c’è bisogno di attenzionarli o farli stare sul chi va là. Sanno che queste partite si decidono sugli episodi, ma noi prepariamo ogni partita per vincerla”.

Cosa ha detto l’andata?

“Che siamo due squadre a cui piace giocare a calcio e ci saranno diverse fasi nella partita. Nei momenti in cui avremo la palla noi dovremo essere bravi a segnare”.

Parole al miele da Bryan Cristante: sente questo clima?

“Ci stiamo trovando bene, anche i risultati positivi all’inizio hanno aiutato a creare fiducia ed entusiasmo nel lavoro. È evidente che si sta bene adesso, poi i risultati stanno venendo, il resto lo analizzeremo quando verranno meno i risultati, speriamo mai. Dal punto di vista umano, non perché è Roma, mi sto trovando come a casa mia. Non perché ci sono già stato, ma perché l’ambiente è confortevole, stiamo bene, la società mi mette a disposizione forse anche più di quello di cui ho bisogno, quindi si sta bene”.

Anche oggi 67mila persone allo stadio, un record.

“Speriamo che l’Olimpico farà la differenza. Ho detto che all’andata il De Kuip non avrebbe difeso o segnato, così sarà per noi. Magari giocare con questa spinta potrebbe darci la forza per dare quell’1% in più che farà la differenza. Sono contentissimo di questo”.