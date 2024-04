DDR, squadra più sparagnina negli ultimi quattro match

Il Corriere della Sera (M. Perrone) – Le prime 11 partite con De Rossi: 28 gol fatti e 13 subiti. Le ultime 4: appena 2 gol segnati ma uno solo al passivo, quello “inutile” del Brighton, con 3 clean sheet consecutivi in campionato dopo un anno. Segno di una maggior attenzione alla fase difensiva da parte di DDR, curiosamente sembrato più vicino al predecessore in quest’ultimo mese rispetto alla partenza a spron battuto. De Rossi come Mourinho no, forse è troppo, ma con 6 big match da affrontare nelle 9 partite restanti (o anche di più se andasse avanti in Europa) questa Roma diversa potrebbe servire. Provate a digitare la parola «sparagnino» su Google: curiosamente il primo esempio figurato che vi apparirà sarà proprio “la Roma ha vinto con un gioco sparagnino”.