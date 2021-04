David Villa: “Villar sta facendo molto bene, ha un grande potenziale”

Gonzalo Villar ha preso parte agli ultimi impegni della Nazionale spagnola Under 21, ma in molti si aspettano la chiamata del calciatore giallorosso in Nazionale maggiore. Il classe 1998, arrivato alla Roma lo scorso anno dall’Elche, si è messo in mostra nella Capitale e adesso attende la convocazione da parte di Luis Enrique. L’ex calciatore David Villa ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui parla dei calciatori spagnoli in Italia, tra cui Villar. Queste le sue parole:

“In Italia ci sono molti spagnoli: Villar sta facendo molto bene e ha un grande potenziale. Reina è un mio amico, continua a giocare ad altissimi livelli alla sua età e questo è incredibile. Non so chi sarà la favorita per l’Europeo, la Spagna è un’ottima Nazionale ma la migliore forse è la Francia. Anche l’Italia è forte”.