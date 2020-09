Dan vende una squadra intera

Il Messaggero (S. Carina) – L’input arrivato dalla nuova proprietà all’attuale dirigenza è chiaro: serve vendere per ridurre la rosa a 23 elementi, oltre a diminuire il monte ingaggi del 20%. Per vedere i frutti del nuovo corso ci vuole pazienza, come ha spiegato ieri Fienga omaggiato a Soriano nel Cimino con il Premio Calabrese: “Bisogna dare tempo ai nuovi proprietari di organizzarsi e di rendersi conto di tutto quanto. L’approccio è quello che state percependo, ossia di estrema serietà anche nella soluzione di problematiche che ci saranno, senza illudere nessuno, per poi iniziare a progettare con le ambizioni che un club come la Roma deve avere“. Intanto, in uscita, c’è un’intera squadra: 11 giocatori che non rientrano più nei piani di Paulo Fonseca. Questo l’elenco: Olsen, Karsdorp, Santon, Fazio, Jesus, Florenzi, Coric, Perotti, Pastore, Under e Kluivert. Il costo a bilancio dei partenti è di 63,9 milioni di euro.