Dalla Juve alla Juve: Roma, Calafiori torna titolare dove ha esordito (e vinto)

gazzetta.it (A.Pugliese) – La Juventus è nel suo destino e la partita di domenica prossima potrebbe cambiargli la stagione. Riccardo Calafiori, oltre alle fatiche con l’Under 21, ha la testa alla Serie A. Allo Stadium ha esordito in campionato 14 mesi fa e, molto probabilmente, ci giocherà titolare anche il 17 ottobre. In quell’agosto del 2020 la Roma infranse il tabù del non vincere mai nel nuovo stadio bianconero. La partita finì 3-1 per l’allora squadra di Fonseca che diede spazio a seconde linee e giovani promesse. Tra loro c’era proprio Calafiori che quella partita se la ricorderà per sempre.

Si procurò il rigore del 2-1 e segnò un eurogol sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la rete fu annullata perchè la palla uscì nella sua traiettoria. A meno di clamorosi colpi di scena dovrebbe essere lui il proprietario della corsia di sinistra perchè Vina giocherà in Brasile venerdì notte e arriverà in Italia soltanto sabato all’ora di pranzo. Nell’ultima occasione l’uruguaiano scese in campo, ma i risultati contro il Sassuolo non furono esaltanti. Per Calafiori potrebbe essere una partita decisiva visto che si avvicina anche il rientro in campo di Spinazzola previsto per dicembre.