Dai Parioli al Foro Italico, i Friedkin scoprono Roma

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Il mese di maggio sembra donare primizie. Dan e Ryan Friedkin cominciano a flirtare con Roma e la sua bellezza. Sono diversi i tifosi che possono vantarsi di avere un selfie con i proprietari del club. Sia in centro che ai Parioli, ormai è frequente vedere padre e figlio cenare in ristoranti buoni e ubicati in zone della città che farebbero leccare i baffi a tanti.

Il rapporto tra i Friedkin e Roma si sta facendo sempre più stretto, anche se ha suscitato sorpresa e simpatia il fatto che la coppia si sia vista sulle tribune del Foro Italico. Anche qui delle foto non sono mancate ed anche una chiacchierata con Zibi Boniek. Inoltre c’è chi, conoscendo la loro passione per il basket, ha proposto di acquistare anche un titolo e riportare Roma ai vertici anche nella palla a spicchi.