Da Zaniolo a Vlahovic: il piano di Tiago Pinto

Il Tempo (A. Austini) – Una Roma “sostenibile”. Con meno giocatori, un mix di giovani ed esperti e le ambizioni della piazza da tenere sotto controllo. Perché lo scudetto non può essere l’obiettivo neppure del prossimo anno. Non è una missione semplice quella affidata dai Friedkin a Tiago Pinto, in un mercato dove tutti vogliono vendere e pochi comprare. Ma il general manager giallorosso ci si è tuffato con anima e corpo.

Il portoghese vorrebbe costruire una rosa di 17-18 potenziali titolari, a cui aggiungere dei ragazzi. Un obiettivo scaturito da uno studio sui club che vincono i principali campionati europei (più Olanda e Belgio) e giocano le coppe: l’80% del minutaggio delle partite se lo dividono sempre un massimo di 18 calciatori. Ecco perché Tiago Pinto ha già chiesto ai vari agenti di trovare acquirenti per un lungo elenco di giocatori.

A partire da quelli che la Roma paga tanto ma utilizza pochissimo. Pastore, Fazio e Santon i primi della lista, mentre Juan Jesus, Mirante e Bruno Peres si svincolano: il terzino brasiliano andrà al Trabzonspor. In vendita, tra i big, ci sono Dzeko e Pedro. Il bosniaco cerca l’ultimo contratto importante della vita e il club non si opporrà di certo al suo addio, lo stesso vale per lo spagnolo che non ha convinto. Preoccupa, poi, il possibile ritorno alla base di quelli partiti in prestito con ingaggi “pesanti”: Florenzi (Psg), Under (Leicester), Kluivert (Lipsia), Nzonzi (Rennes) e Olsen (Everton).

Detto che la valutazione di caso in caso spetterà ai Friedkin, a Trigoria ci sono un paio di certezze: Zaniolo e Pellegrini non si toccano. Si punta fortissimo sul ritorno di Nicolò per la prossima stagione, mentre il capitano è considerato – insieme a Mancini – come il prototipo di giocatore che serve alla Roma.

E gli acquisti? Si cercano un portiere e un centravanti. A Pinto piace molto Vlahovic, che verrebbe di corsa nella Capitale. Ne ha parlato in questi giorni col suo agente, ma la concorrenza è tanta (ad esempio il Milan) e la Fiorentina chiederà non meno di 40 milioni. Un’alternativa possibile è Belotti, in scadenza col Toro nel 2022.