Da Under a Lopez: 12 esuberi da piazzare

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Rui Patricio e Xhaka sanno di avere in tasca un accordo con la Roma, il problema è che non si riesce a trovare quello con i club e senza quello non si va avanti. Per andare avanti Pinto ha bisogno di altro: vendere qualcuno dei tanti esuberi. Da questo punto Dan e Ryan Friedkin si aspettano qualcosa. A gennaio il portoghese non è riuscito a cedere nessuno, in questo mercato l’inizio è lo stesso. Non è facile, ma la proprietà si aspetta di alleggerire il monte ingaggi ed appesantire le casse con soldi freschi. I Wolves sono disposti a cedere Rui Patricio, ma il prezzo stabilito è di 12 milioni, il doppio di ciò che offre la Roma.

Si tratta di salire di 2-3 milioni nella base fissa e altrettanti per quella variabile in modo da arrivare sui 9-10 milioni. Discorso simile, se non peggiore, per Xhaka che viene valutato 22 milioni. Pinto, però, deve vendere prima di comprare. Il gm sta trovando difficoltà a piazzare i tanti esuberi e punta sulla sponda dei procuratori. Tra oggi e domani si dovrebbe sbloccare l’affare che porterà Pau Lopez e Under al Marsiglia. Si parla di un diritto di riscatto totale, che diventerebbe obbligo in base alle presenze, da 27 milioni. Poi il buon Europeo potrebbe fare arrivare offerte di 5-6 milioni per Olsen. Per Pastore e Nzonzi ci potrebbe essere la lista gratuita pur di liberarsi dei pesanti ingaggi. Si punta a fare cash da Kluivert e Florenzi e poi ci sono da piazzare i vari Fazio, Santon, Coric, Bianda e Diawara.