Da Smalling a Mertens e Piatek, Friedkin fa sognare

Dicono che Roma, abituata a stare a gomito con i grandi della storia, abbia impastato nel proprio dna un disincanto che a volte sfocia nel cinismo. Difficile sorprendere chi ha già visto tutto. Eppure sembra che Dan Friedkin stia iniziando a suscitare forte curiosità tra i tifosi romanisti, un po’ disillusi da questi nove anni di gestione statunitense. Con le necessarie tempistiche per acquisire il club difficile che ci saranno novità già dal mercato di gennaio. Ma a giugno il nuovo proprietario potrebbe accedere al voluntary agreement, che consentirebbe di investire più del possibile però con un piano di rientro strutturato. Il prossimo mercato intanto, qualora si riuscisse a cedere Under a cifre interessanti (su di lui ci sono Everton e Manchester United), potrebbe portare in dote o Politano o Faraoni. Si monitorano anche Mertens, per il quale l’ostacolo di 4 milioni è però un grosso limite, e sopratutto per giugno Piatek. L’arrivo di Ibrahimovic, se gli sarà prolungato il contratto, sembra aver chiuso certamente il polacco al Milan. Spetterà sempre al magnate texano risolvere la questione Smalling, visto che il club capitolino offre 18 milioni bonus inclusi ma i Red Devils continuano a chiederne 20. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.