Dopo la vendita dedicata del Black Friday, tornano in vendita i biglietti di Roma-Verona, in calendario nel weekend del 20-21 gennaio (data e ora da confermare).

A partire dalle ore 12 di mercoledì 20 dicembre, ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi per singola transazione.

Biglietti extra a un prezzo dedicato

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli Abbonati Plus potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento: solo online, sarà sufficiente effettuare il login, inserendo il PNR e la data di nascita.

Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione.

Rivendita e cambio utilizzatore

Sempre da mezzogiorno di mercoledì 20, gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita.

Tutti gli abbonati, Classic e Plus, potranno accedere al servizio di cambio utilizzatore a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 20 dicembre.