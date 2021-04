Da Litmanen a Ibra, i destini incrociati che hanno fatto storia

Il Messaggero (A. Angeloni) – Sono tante le storie di mercato che hanno in comune Roma e Ajax. Conta poco ricordare che Samuel Kuffour nel 2008 abbia svestito il giallorosso per il biancorosso dei Lancieri. Ben diverso è ricordare, in questi affari, gente come Jari Litmanen, del quale si era innamorato Carlos Bianchi, sul cui scaricava i suoi problemi con Francesco Totti. Jari alla Roma, Totti alla Samp, era questo il piano. In giallorosso gente dell’Ajax ha fatto carriera. Cristian Chivu, ad esempio. La Roma inseguiva Legrottaglie e poi Lucio e si è ritrovata Cristian. Da Litmanen a Chivu, c’è di mezzo Ibra. La Roma sognava Cannavaro ed è arrivato Cufrè e in quegli anni ha inseguito Ibra e dopo qualche tempo è arrivato Mido. L’ultimo affare saltato, Hakim Ziyech: Monchi lo aveva bloccato, poi ha partorito Pastore, che come talento non ha nulla da invidiare a nessuno, ma a Roma è arrivato non in condizioni ottimali. Monchi sempre dall’Ajax ha pescato Justin Kluivert, figlio d’arte (di Patrik), ma di artistico ha dimostrato poco.