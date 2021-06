Da Friedkin a Mou: Parioli diventa il cuore del club

La Repubblica (M. Pinci) – C’è qualcosa che sta cambiando nella Roma. Con Dan e Ryan Friedkin sta nascendo la prima Roma “pariolina“: una piccola rivoluzione, che ricolloca l’orizzonte della società in una zona nuova, fortemente indicativa. In una nota via dei Parioli, ha preso casa Dan Friedkin.

Un attico tra villa Ada e villa Borghese, ingresso auto per passare inosservato, design moderno. È ai Parioli anche uno degli appartamenti che sta guardando José Mourinho: un attico da 400 metri quadrati da venti mila euro al mese, con vista mozzafiato e una piccola piscina in terrazza.

La via è riservata ma “centrale”, non lontana dallo stadio, affacciata su viale delle Belle Arti. Non più di sei minuti a piedi dall’attico del presidente. E sempre in zona c’è il mitico teatro Parioli, casa di un altro romanista appena reclutato, Maurizio Costanzo. Che nel quartiere ha stabilito, da anni, la propria residenza. Un quadrilatero del potere politico-sportivo in un club abituato ad altre latitudini.