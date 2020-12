Da Friedkin 210 milioni per risanare il bilancio

Corriere dello Sport (R.Maida) – I conti peggiorano senza sorprendere. Ieri la Roma ha approvato il bilancio più sofferente della sua storia. Nel 2019/2020 registrava perdite per 188,2 milioni, che in termini di gruppo consolidato salgono a 204. Lo squilibrio è determinato dalla mancata partecipazione alla Champions League che ha provocato il crollo del fatturato. Di mezzo c’è stata poi la pandemia che ha abbassato ogni fonte di ricavo. Fienga ha chiarito che per riportare il saldo verso quota zero potrebbero essere necessarie le cessioni dei calciatori, oltre all’umento di capitale deciso dai Friedkin di 210 milioni. Una giornata importante anche perchè la presidente, dopo un consulto con Fienga, ha dato mandato all’avvocato Conte di inoltrare il ricorso al CONI contro il 3-0 a tavolino della partita di Verona.