Cska Sofia, Sowe: “Segnare due gol alla Roma è un successo per me. Sono molto contento”

Ali Sowe è stato l’assoluto protagonista della gara di questa sera in Europa League. L’attaccante della squadra bulgara ha timbrato il cartellino per due volte approfittando di due incertezze della retroguardia giallorossa. Sowe, al termine della gara, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale bulgaro topsport.bg. Queste le sue dichiarazioni:

“Una vera soddisfazione. Sono stato molto contento di quello che è successo. Segnare due gol alla Roma è un successo per me. Tuttavia, questa non è né la fine né l’inizio. Dobbiamo migliorare“