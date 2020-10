CSKA Sofia, il neo tecnico Morales: “Abbiamo le qualità per fare bene, non c’è niente di impossibile”

Il CSKA Sofia è pronto per la gara contro la Roma di Europa League. Prima della partenza della squadra bulgara per la Capitale, ha parlato uno dei tre tecnici che guida la squadra dopo il recente esonero di Bechev. L’allenatore, Daniel Morales, fino a pochi giorni fa assistente dell’ex tecnico, è stato promosso alla guida della prima squadra in attesa di un nuovo allenatore. Queste le sue parole alla stampa bulgara:

“Penso che la squadra abbia già giocato abbastanza partite e che sappia cosa fare. Adesso bisogna pensare solo alla Roma, che farà la sua partita. Abbiamo le qualità per fare bene, non c’è niente di impossibile. Se vinciamo non sarà una sorpresa, perché questo è il CSKA. Non credo che la Roma ci sottovaluterà, è una grande squadra e non lo farà. Vorranno vincere, ma siamo pronti. Continuo a lavorare con la squadra come era prima, in un giorno non può cambiare niente. La squadra deve solo credere che questi risultati non sono stati raggiunti per caso“