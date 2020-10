CSKA Sofia, Belchev sostituito dal triumvirato Morales, Dinchev e Chomakov

Nella giornata di lunedì, il CSKA Sofia ha annunciato di aver sollevato dall’incarico il tecnico Stamen Belchev, con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale. Il club bulgaro, prossimo avversario della Roma in Europa League con la gara in programma allo Stadio Olimpico domani sera, non ha ancora trovato un sostituto. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il CSKA Sofia per il momento si affiderà per la guida tecnica al triumvirato composto da: Morales, Dinchev e Chomakov. Quest’ultimo conosce bene il calcio italiano, vista la lunga militanza negli anni 2000 tra le fila del Ravenna.