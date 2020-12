Cska Sofia, Akrapovic: “Domani proveremo a giocare, qualcuno riposerà. Il desiderio è segnare”

Alla vigilia della gara valida per l’ultimo turno di Europa League contro la Roma, il neo allenatore del Cska Sofia Bruno Akraprovic, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico:

“Ho visto la prima partita del CSKA contro la Roma, la squadra ha fatto una bella gara. Proveremo a giocare a calcio. Il mio grande desiderio è segnare un gol. In alcune posizioni abbiamo più giocatori, i ragazzi hanno giocato tante partite e alcuni hanno bisogno di una pausa. Sono felice, ma cambieremo alcune cose per mantenere la squadra fresca. Se qualcuno non si sente bene, riposerà. Sappiamo quali sono i problemi di Keita. Non è un bene per i giocatori che non hanno ancora segnato. Ho pensato a come migliorare le cose“