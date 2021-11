Giuseppe Cruciani ha rilasciato delle dichiarazioni durante la puntata del programma televisivo ‘Tiki Taka – La Repubblica del Pallone’. Queste le sue parole:

“Mourinho è capitato nella tifoseria più vittimista insieme a quella del Napoli, una tifoseria che vede complotti ovunque, quindi per la Roma potrebbe essere l’allenatore perfetto. Mourinho in questo momento è più un populista che un allenatore, è vergognoso quello che ha fatto per tutta la partita. E’ un aizza folle!”.