La Repubblica (M. Juric) – Madrid ha finalmente il suo Totti. Non sarà Francesco, come voleva il Real Madrid nell’estate del 2003. Ma Cristian, figlio dell’ex capitano giallorosso. Giocherà per il Rayo Vallecano, la terza squadra della capitale spagnola. Nella giornata di ieri il diciottenne primogenito del Pupone è volato a Madrid per firmare il suo contratto con Los Franjirrojos.

Per Cristian Totti si tratta del terzo cambio di maglia in poco più di sei mesi dopo l’addio alla Roma della scorsa estate e l’avventura non certo positiva nella Primavera del Frosinone. Il club ciociaro pochi giorni fa lo ha svincolato e Cristian ha colto la palla al balzo per tentare l’avventura in Spagna.

Trasferimento a titolo definitivo e contratto di sei mesi con il Rayo Vallecano. Giocherà con le giovanili, allenandosi anche con la Prima Squadra e rincorrendo il sogno di esordire tra i professionisti. Una scelta sportiva, ma soprattutto di vita, che il figlio dell’ex capitano della Roma ha fatto con entusiasmo, aiutato anche dalle conoscenze madrilene di Francesco Totti.