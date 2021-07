Cristante-Veretout, fuori il secondo

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Si parte da una certezza: Xhaka arriva e si prende una casella del centrocampo della Roma targata Mourinho. Perché non lasci l’Arsenal e la Premier League, non vieni corteggiato da uno degli allenatori più vincenti del mondo, per poi fare la comparsa in Serie A.

Il rebus, appunto, è un altro. Chi giocherà di più al fianco del capitano della Svizzera? Chi indosserà la maglia da titolare nel 4-2-3-1 dello Special One? Gli indiziati principali, lì davanti nelle gerarchie, sono al momento Cristante e Veretout.

Cristante è leggermente favorito per le sue caratteristiche, anche se inizierà la stagione in ritardo. Un ritardo giustificato. Un piccolo handicap dettato dal fatto che l’ex Milan e Atalanta è con gli azzurri di Mancini e quando sarà finito l’Europeo andrà in vacanza. Cosa che invece non accadrà a Veretout, abile e arruolabile da subito. Il francese non è stato convocato da Deschamps per l’Europeo, ha già fatto il tampone e aspetta solo il via libera per allenarsi.