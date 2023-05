Cristante torna in mediana. Arretra Celik

Il Tempo (M. Cirulli) – Mourinho non cambia e rimane con la difesa a tre. Con Smalling, Kumbulla e Llorente non disponibili, toccherà a Celik arretrare nel terzetto difensivo. Insieme a lui ci saranno Mancini e Ibanez, con quest’ultimo che dovrà stare particolarmente attento: il brasiliano è infatti l’unico diffidato nella Roma e, con un cartellino giallo salterebbe lo scontro diretto di sabato prossimo all’Olimpico contro l’Inter.

Sulla destra tornerà Zalewski, mentre a sinistra agirà El Shaarawy in ballottaggio con Spinazzola affaticato dopo i 90 minuti col Milan. Cambi anche in mediana: non ci sarà Matic, che dovrà scontare una giornata per squalifica.

Si andrà quindi a comporre una coppia tutta italiana formata da Cristante e Bove, con quest’ultimo che sembra aver recuperato dal problema alla spalla accusato con i rossoneri.Con Belotti ai box, Abraham verrà confermato alla guida dell’attacco, con Pellegrini e Solbakken pronti a dargli supporti.