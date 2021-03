Cristante lascia il ritiro della Nazionale: fastidio al pube

In conferenza stampa Roberto Mancini ha lasciato intravedere qualcosa che ora diventa ufficiale: Bryan Cristante lascia il ritiro della Nazionale. Per il centrocampista della Roma un fastidio al pube. Lo staff medico dell’Italia e della società giallorossa hanno deciso di non rischiarlo per evitare che il problema si trasformi in pubalgia. Lo riporta Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport.

Da monitorare anche le condizioni di Lorenzo Pellegrini che ieri si è seduto in panchina, dopo il cambio, con una vistosa fasciatura all’adduttore.