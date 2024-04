Corriere della Sera (G. Piacentini) – “Il derby non è una partita come le altre, e nemmeno le conseguenze che porta lo sono“. Lo aveva anticipato alla vigilia, Daniele De Rossi, che la gara con la Lazio avrebbe moltiplicato l’entusiasmo in caso di vittoria e la depressione in caso di sconfitta. In vista della sfida di giovedì contro il Milan De Rossi ha ritrovato la squadra, con un paio di buone sorprese: la prima è la conferma di Smalling, entrato nel finale contro la Lazio; la seconda è il ritorno di Abraham, che nel derby ha rimesso piede in campo dopo un’assenza che durava da oltre dieci mesi, dall’ultima giornata dello scorso campionato, quando si ruppe i legamenti crociati del ginocchio sinistro contro lo Spezia all’Olimpico.