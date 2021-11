Cristante e Villar fermi. Tutti negativi gli altri giocatori

Il Tempo (E. Zotti) – Il ciclo di tamponi a cui sono stati sottoposti i calciatori della Roma prima della gara con il Genoa non ha riservato brutte sorprese a José Mourinho. Dopo le positività di Bryan Cristante e Gonzalo Villar riscontrate sabato mattina, il timore più grande dello Special One era quello di ritrovarsi con altri giocatori positivi a poche ore dal match di Marassi.

Da ieri intanto tutti i componenti del gruppo squadra stanno seguendo il regime casa-lavoro-casa previsto in questi casi, mentre i due centrocampisti proseguiranno l’isolamento domiciliare almeno per i prossimi nove giorni.

Ciò significa che, nel migliore dei casi, il tecnico giallorosso non avrà a disposizione Villar e (soprattutto) Cristante per la partita di Conference League con lo Zorya – in programma giovedì – e quella di domenica prossima contro il Torino. A Trigoria la speranza è quella di recuperare i due giocatori per la trasferta del primo dicembre a Bologna: ovviamente prima di rientrare in gruppo è necessario risultare negativi ad un doppio tampone.