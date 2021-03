La Roma conquista il passaggio del turno in Europa League, qualificandosi per i quarti di finale e battendo lo Shakhtar Donetsk nella doppia sfida contro gli ucraini (3-0 all’Olimpico e 1-2 a Kiev). Capitano in campo nella sfida di ritorno contro la ex squadra di Fonseca, Bryan Cristante ha festeggiato sui social la vittoria ottenuta. Queste le sue parole su Instagram:

“Con la giusta mentalità. E siamo ai quarti di Europa League. DAJE ROMA!“.