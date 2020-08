COVID a Trigoria: Roma in ginocchio

Corriere dello Sport (G.Marota)- La stagione della Roma non è ancora iniziata ed è già drammaticamente in salita. Stavolta non c’entrano gli infortuni, nè le dinamiche di spogliatoio, i litigi tra diesse e presidenti o la delusione dei tifosi per qualche risultato negativo. Stavolta il Covid-19 si è abbattuto su Trigoria come una tempesta. Dopo i due ragazzi della Primavera, Mirante e Carles Perez i tamponi eseguiti giovedì al “Fulvio Bernardini” hanno portato alla luce due nuovi positivi: Bruno Peres e Justin Kluivert. “Purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 ma voglio far sapere a tutti che sto bne e che non ho sintomi – le parole del brasiliano affidate ad un post su Instagram – ora rispetterò i giorni in isolamento, ma non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista dell’inizio di stagione“. Per fortuna stanno tutti bene, ma il rischio che Trigoria si possa trasformare in focolaio esiste. Nonostante i controlli di 48 ore fa per tutti i convocati al ritiro, stamattina i 32 calciatori si ripresenteranno al centro sportivo scaglionati per un nuovo ciclo di tamponi. Se i disponibili risultassero tutti in salute, ci sarà il primo allenamento della stagione nel pomeriggio. In caso contrario, la seduta verrà rinviata come già accaduto. Nel caso di ulteriore slittamento quello di domani potrebbe essere il primo e unico allenamento di agosto a ranghi completi viste le partenze dei calciatori nelle rispettive nazionali. Fonseca avrebbe di nuovo l’intera rosa a disposizione l’8 settembre con 10 giorni scarsi per preparare l’esordio in campionato del 18 o 19.