Cosmi: “Mancini ha fatto un capolavoro convocando Zaniolo in Nazionale la prima volta”

Roberto Mancini convocò per la prima volta in Nazionale Nicolò Zaniolo quando il numero 22 della Roma non aveva ancora mai esordito tra i professionisti. Una chiamata che fece scalpore, stupendo tutti gli addetti ai lavori, ma che si rivelò poi profetica. Di questo ha parlato Serse Cosmi, ospite nel pomeriggio di Sky Sport 24. Queste le sue dichiarazioni: “Mancini ha fatto un capolavoro convocando Zaniolo, in parte è stata anche una provocazione, però ha convocato il talento prima che si dimostrasse. Probabilmente, Mancini aveva vissuto un rapporto conflittuale con la Nazionale quando era calciatore, secondo me è stata una delle sue migliori giocate da allenatore”.